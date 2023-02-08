Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которые в феврале окажутся на вершине успеха

Юлия Курганова
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которые в феврале окажутся на вершине успеха
Фото: shutterstock

Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, у которых в феврале все будет получаться. Они добьются успеха, удача будет на их стороне.

Последний месяц зимы завершится на позитивной ноте у рожденных под знаком Близнецов. Во всех начинаниях они будут на высоте. Трудные задачи решатся сами собой без посторонней помощи. Позитив и хороший настрой помогут добиться еще большего успеха.

Девы в последний месяц зимы будут делать все максимально хорошо и правильно. Звезды сложатся так, что представители данного знака почувствуют себя значимыми и успешными. Чаще всего удача будет сопутствовать в тех делах, в сторону которых другие даже не смотрят.

В начале февраля у Рыб может сложиться впечатление, что они потратили силы, но вперед так и не продвинулись. Но разобравшись в ситуации и проанализировав, что уже удалось сделать, в конце месяца они поверят в свою успешность. Причем достижениями можно будет похвастаться не только в работе и творчестве, но и в личной жизни, сообщает издание «Московский комсомолец».

Астрологи назвали три знака зодиака, которым звезды сулят богатство в феврале. Они сообщили, что в последний зимний месяц некоторые представители зодиакального круга смогут улучшить свое материальное положение.

Гороскопы удача Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте