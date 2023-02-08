Синоптики сообщили москвичам о пасмурной и ветреной погоде 8 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 8 февраля, в столичном регионе ожидается пасмурная и ветреная погода, вечером будет идти снег.

Температура воздуха в Москве будет составлять минус 2–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–13 градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 6–7 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до четверга, 9 февраля, из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать в столичном регионе до 12:00 четверга.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что морозы покинут столичный регион уже к четвергу, 9 февраля, после чего в столицу вернется оттепель. По его словам, похолодание прогнозируется до 8 февраля, но оно не будет сильным и катастрофическим.