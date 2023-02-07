«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 9 февраля

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до четверга, 9 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России во вторник, 7 февраля.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 12:00 четверга, 9 февраля, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ждет переменчивая погода.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что морозы покинут столичный регион уже к четвергу, 9 февраля, после чего в Москву вернется оттепель.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в январе солнце в Москве наблюдалось лишь шесть дней. При этом общая продолжительность сияния за весь месяц составила 21 час.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в нынешнем январе воздух в столице был чище, чем в тот же период год назад.