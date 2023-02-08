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Собянин заявил, что безопасность и независимость РФ являются главными целями импортозамещения

Юлия Курганова
Город
Собянин заявил, что безопасность и независимость РФ являются главными целями импортозамещения
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал безопасность и независимость Российской Федерации главными целями импортозамещения в столице.

— Мы не гонимся за суперэкономическими эффектами. Погоня за высокой рентабельностью как раз и привела нас к тому, что мы вынуждены говорить об импортозамещении. Сейчас нам нужно иметь все свое. Неважно, рентабельно это или нет. Все должно быть своего производства, — сообщил он в интервью изданию «Аргументы и факты».

Мэр Москвы отметил, что в настоящее время особое значение имеет не выгода для бюджета, а преодоление технологической зависимости. По его словам, работа ведется для того, чтобы производства развивались и составляли основу технологического суверенитета и безопасности России.

Кроме того, Собянин напомнил про преференции для резидентов особой экономической зоны, освобожденных от таможенных пошлин, земельного и имущественного налогов. Он подчеркнул, что работа ведется и с малым бизнесом, который активно развивается. Несмотря на западные санкции, количество малых предприятий и сотрудников в них значительно выросло, добавил мэр Москвы.

Также Сергей Собянин сообщил, что все городские столичные службы будут постепенно переведены на электромобили, 80 процентов пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом.

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