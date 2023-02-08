«Важный феномен»: сенатор Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике

Фото: пресс-служба Совфеда

В Соединенных Штатах Америки меняется отношение к фактическому участию в военном конфликте на Украине. Об этом в среду, 8 февраля, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

— Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США «заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя», не могла бы появиться на страницах такой газеты, как «Нью-Йорк Таймс». Это важный феномен, — поделился он.

Интерес правящей верхушки США будет постепенно расходиться с интересом собственного народа, написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом Штатам абсолютна не выгодна эскалация конфронтации с Россией, поскольку она несет в себе прямую опасность для государства.

До этого американский президент Джо Байден заявил, что российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Также лидер США в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь киевскому режиму.

7 февраля конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц сообщил, что Белый дом тратит десятки миллиардов долларов на разностороннюю поддержку Украины. По его мнению, дальнейшая эскалация конфликта не отвечает национальным интересам Америки.