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«Важный феномен»: сенатор Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«Важный феномен»: сенатор Пушков заявил о глубинном противоречии в американской политике
Фото: пресс-служба Совфеда

В Соединенных Штатах Америки меняется отношение к фактическому участию в военном конфликте на Украине. Об этом в среду, 8 февраля, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

— Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США «заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя», не могла бы появиться на страницах такой газеты, как «Нью-Йорк Таймс». Это важный феномен, — поделился он.

Интерес правящей верхушки США будет постепенно расходиться с интересом собственного народа, написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом Штатам абсолютна не выгодна эскалация конфронтации с Россией, поскольку она несет в себе прямую опасность для государства.

До этого американский президент Джо Байден заявил, что российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Также лидер США в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь киевскому режиму.

7 февраля конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц сообщил, что Белый дом тратит десятки миллиардов долларов на разностороннюю поддержку Украины. По его мнению, дальнейшая эскалация конфликта не отвечает национальным интересам Америки.

Алексей Пушков Россия США
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