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Приметы и советы

Число погибших в Турции в результате землетрясения достигло почти семи тысяч

Араз Салехов
В мире
Число погибших в Турции в результате землетрясения достигло почти семи тысяч
Фото: Unsplash

По обновленным данным, жертвами разрушительного землетрясения в Турции стали 6957 человек. Об этом в среду, 8 февраля, заявили местные власти.

При этом в качестве раненых числятся 38 224 человека. Свыше 79 тысяч спасателей продолжают поиски людей в разрушенных из-за стихии домах, сообщает TRT Haber.

До этого в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,6 — толчки зафиксированы в 08:52 по московскому времени. Эпицентр находился в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 0 километров.

8 февраля глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей. На текущий момент идут подготовительные работы для отправки спасателей в зону чрезвычайной ситуации.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что такое афтершоки и почему они происходят. По словам эксперта, афтершок — это процесс, который приводит землю в состояние равновесия.

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