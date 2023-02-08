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«Лицо опухло, я на уколах»: Орлова пожаловалась на состояние после родов

Никита Худяков
Общество
«Лицо опухло, я на уколах»: Орлова пожаловалась на состояние после родов
Фото: YouTube / FAMETIME TV

Российская телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в социальных сетях пожаловалась на свое состояние после рождения дочери.

— Вижу, что все мне пишут. Не могла ответить, потому что вчера мне было совсем тяжеловато. Сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло. Я на уколах, — написала артистка в своем микроблоге.

Кроме того, певица поблагодарила всех за внимание и рассказала, что новорожденная дочка чувствует себя хорошо.

Накануне стало известно, что звезда во второй раз стала мамой. Певица родила дочку. Счастливой новостью она поделилась в одной из своих социальных сетей. Друзья, коллеги и подписчики телеведущей поспешили поздравить ее с радостным событием. Среди них была телеведущая Ксения Бородина, назвавшая дочку Орловой настоящей красавицей.

Орлова также ответила хейтерам, которые не верили в ее беременность. Она иронично высказалась, заявив, что ребенку уже месяц, а фотографии постановочные. Телеведущая призналась, что набрала 15 килограммов во время беременности. Однако хейтеры все равно считают, что ее ребенка родила суррогатная мать.

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