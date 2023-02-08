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Приметы и советы

Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения

Лейла Алиева
В мире
Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения
Фото: Pixabay

В результате землетрясения в турецком Искендеруне поднялся уровень моря. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает местный телеканал NTV.

— Из-за землетрясений магнитудами 7,7 и 7,6, затронувших 10 провинций, уровень моря поднялся в Искендеруне в Хатае. Дороги, площади и рабочие места в прибрежной зоне были затоплены, — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим эвакуированы все здания, торговые объекты и банки, передает NTV.

После землетрясения в порту Искендерун также начался сильный пожар. Из-за подземных толчков контейнеры в порту оказались свалены в кучу, десятки из них загорелись. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

По последним данным, в Турции из-за землетрясения погибли 8754 человека, еще 49 133 ранены. При этом количество обрушенных зданий в пострадавших провинциях составляет 6444.

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