«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 10 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до пятницы, 10 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в среду, 8 февраля.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 9 утра пятницы, 10 февраля, отмечается на сайте Гидрометцентра.

В среду, 8 февраля, в столичном регионе ожидается пасмурная и ветреная погода, вечером будет идти снег. Температура воздуха в Москве будет составлять минус 2–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–13 градусов мороза.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ждет переменчивая погода. По словам специалиста, в первые будние дни в городе похолодает, но уже в среду, 8 февраля, температура воздуха немного повысится.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что морозы покинут столичный регион уже к четвергу, 9 февраля, после чего в столицу вернется оттепель. По его словам, похолодание прогнозируется до 8 февраля, но оно не будет сильным и катастрофическим.