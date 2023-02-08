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Выставка финалистов конкурса «Молодые фотографы России» начнется в Москве с 13 февраля

Евгений Жуков
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Выставка финалистов конкурса «Молодые фотографы России» начнется в Москве с 13 февраля
Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»
Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В ГБУ «Мосстройинформ» состоится выставка финалистов конкурса «Молодые фотографы России» в период с 13 февраля по 13 марта. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

На мероприятии будут представлены работы, охватывающие различные стороны жизни регионов России и раскрывающие аспекты вопросов, которые волнуют молодых людей.

— Из года в год растет число его участников, а лауреаты и финалисты конкурса, получив первое профессиональное признание на конкурсе «МФР» и став «видимыми» для специалистов фотоиндустрии, уверенно идут дальше, завоевывая международное признание и пополняя ряды ведущих фотографов России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный проект продолжает развиваться и дает возможность раскрыть свои таланты творческой молодежи — от фотографов-документалистов до фотохудожников.

До этого стало известно, что на ВДНХ открылась выставка «Первая Всесоюзная», посвященная 100-летию Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года.

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