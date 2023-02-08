Два человека пострадали в ДТП на Мичуринском проспекте

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Мичуринский проспект, 6к3 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте столицы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 8 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», при аварии пострадали два человека. Подробности происшествия устанавливаются.

Еще одно ДТП произошло в центре столицы на улице Охотный Ряд. Столкнулись два автомобиля.

Кроме того, другая авария произошла на 18-м километре МКАД. Там столкнулись три автомобиля. Движение в районе ДТП было затруднено.

До этого на МКАД столкнулись два грузовика. Авария произошла на внешней стороне 24-го километра кольцевой автодороги в районе пересечения с Каширским шоссе.