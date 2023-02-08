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Два человека пострадали в ДТП на Мичуринском проспекте
Москва, Мичуринский проспект, 6к3 Карта всех событий
Два автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте столицы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 8 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника «ВМ», при аварии пострадали два человека. Подробности происшествия устанавливаются.
Еще одно ДТП произошло в центре столицы на улице Охотный Ряд. Столкнулись два автомобиля.
Кроме того, другая авария произошла на 18-м километре МКАД. Там столкнулись три автомобиля. Движение в районе ДТП было затруднено.
До этого на МКАД столкнулись два грузовика. Авария произошла на внешней стороне 24-го километра кольцевой автодороги в районе пересечения с Каширским шоссе.
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