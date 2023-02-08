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Медведев: Уотерс снес «стену лжи» Запада в ООН

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Медведев: Уотерс снес «стену лжи» Запада в ООН
Фото: Пресс-служба Госдумы

Своей речью на заседании Совбеза ООН сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс «снес стену лжи», которую возвели западные страны. Такое заявление сделал в среду, 8 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— В ООН Роджер Уотерс сносит «стену лжи», возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант! — написал политик у себя в Twitter.

Своими словами Медведев сделал отсылки к творчеству группы Pink Floyd. В 1979 году у группы вышел альбом The Wall («Стена»), а в 1975-м песня Shine On You Crazy Diamond («Сияй, безумный бриллиант»).

В своей речи в ООН Уотерс заявил, что спецоперация на Украине не была неспровоцированной. Тем не менее он подчеркнул, что считает ее незаконным вторжением и осуждает так же, как тех, кто спровоцировал ее.

Кроме того, Уотерс обратился к президентам США, России и Украины, а также к руководству Североатлантического альянса и Европейского союза и призвал их к скорейшему перемирию.

Это уже не первый раз, когда Медведев хвалит публичные высказывания Уотерса. Так, в августе прошлого года он поддержал музыканта после его слов о президенте США Джо Байдене.

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