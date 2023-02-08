23-летний певец Ramil’ приобрел квартиру в центре Москвы за 110 миллионов рублей

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Исполнитель хита «Сияй» Рамиль Алимов, известный под псевдонимом Ramil’, только около двух лет назад стал популярным артистом, но уже заработал немалое состояние. В 2021 году он купил жилье для родителей в Нижнем Новгороде, а сейчас порадовал новой квартирой в Москве себя.

СМИ узнали, что 23-летний рэпер приобрел роскошные апартаменты в центре столицы площадью 130 квадратных метров за 110 миллионов рублей. Новое жилье звезды уже полностью готово к тому, чтобы там жить. Оно представляет из себя пять комнат, которые обставлены мебелью. Среди них есть специальное помещение, оборудованное под игровую.

Ramil’ пока все еще не заехал в новую квартиру и продолжает жить с родителями в Нижнем Новгороде. О дате новоселья пока нет информации, сообщает портал «Super».

В ноябре прошлого года стало известно, что блогер Даня Милохин платил за аренду трехкомнатной квартиры в Москве более 200 тысяч рублей. В ней он проживал со своим другом. Беспорядком в элитной квартире Милохина был шокирован комик Гурам Амарян, который побывал у него в гостях.