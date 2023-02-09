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Польский генерал Скшипчак заявил, что у Украины нет сил для наступления

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Польский генерал Скшипчак заявил, что у Украины нет сил для наступления
Фото: gur.gov.ua

Бывший командующий польскими Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак оценил возможности Вооруженных сил Украины развернуть наступательную кампанию.

По его мнению, никакие поставки вооружений украинской армии западными странами не смогут помешать дальнейшему продвижению ВС России и изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

— Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Но у украинцев для этого нет ни сил, ни средств. Если оборона ВСУ будет прорвана, то российские военные достигнут своей цели. А это прежде всего разгром украинской армии, — цитирует Скшипчака издание Wirtualnа Polskа.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским потенциальную возможность предоставления ВСУ истребителей. Он добавил, что в настоящее время никакая тема не находится «вне повестки».

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления ВС России.

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