Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 9 февраля

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В четверг, 9 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–8 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–10 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в столице до конца недели. По ее словам, в четверг, 9 февраля, ожидаются небольшие осадки в виде снега. Средние ночные температуры будут около минус пяти градусов. Синоптик уточнила, что в пятницу, 10 февраля, также пройдет небольшой снег и ожидается усиление ветра до 6–11 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что морозы покинут столичный регион уже к четвергу, 9 февраля, после чего в столицу вернется оттепель. По его словам, похолодание прогнозируется до 8 февраля, но оно не будет сильным и катастрофическим.