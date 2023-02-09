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Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Лейла Алиева
В мире
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»
Фото: t.me/wagnernew

Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен. Об этом заявил основатель группы Евгений Пригожин в четверг, 9 февраля.

— Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются, — передает слова основателя ЧВК пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».

5 января основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, которая принимала участие в российской спецоперации, завершила контракт сроком на полгода и была помилована.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все указы о помиловании бывших заключенных, которые участвовали в специальной военной операции на Украине, секретны и осуществляются строго в рамках законодательства.

20 января правительство США признало ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Белый дом планирует ввести санкции в отношении компании на следующей неделе.

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