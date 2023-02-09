Уровень безработицы в Подмосковье оказался одним из самых низких в стране

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Число безработных в Подмосковье к концу года снизилось на четверть — до 17 тысяч человек. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она отметила, что по сравнению с началом 2022 года, в регионе безработица снизилась. На начало 2022 года безработных было 23 тысячи человек, к концу года – 17 тысяч человек.

Она отметила, что уровень безработицы в Подмосковье один из самых низких в стране - 0,4 процента. В настоящее время Центр занятости предлагает вакансии по различным направлениям, поэтому у местных жителей не возникает серьезных проблем с трудоустройством, передает РИАМО.

По итогам 2022 года степень безработицы в России достигла исторического минимума в 3,7 процента. Об этом ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, передает Nation news.

Свыше 100 тысяч москвичей с начала текущего года устроились на работу благодаря поддержке службы занятости. Об этом 28 декабря сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.