В России выявили 12 301 новый случай коронавируса за сутки

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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 1389 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8685 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за последнюю неделю в России на 33 процента вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Уточняется, что на пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев.

Также «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.