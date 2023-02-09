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Глава Европарламента Метсола призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Европарламента Метсола призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты
Фото: flickr/european_parliament

Странам Евросоюза необходимо предоставить украинскому государству ракетные системы дальнего действия и истребители. С таким призывом обратилась глава Европарламента Роберта Метсола на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

— Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей, в которых вы нуждаетесь, чтобы защитить свободу, — цитирует ее РИА Новости.

До этого один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу Зеленского о поставках истребителей Киеву. В Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителя правительства, заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по поводу поставок истребителей Киеву.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.

Украина Истребители Европарламент
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