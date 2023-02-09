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Госдума приняла закон о соцподдержке супругов погибших участников спецоперации

Лейла Алиева
Общество
Госдума приняла закон о соцподдержке супругов погибших участников спецоперации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о мерах социальной поддержки супругов военных, которые погибли в ходе спецоперации. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, вдовы и вдовцы ветеранов спецоперации, которые не вступили в новый брак, могут получать господдержку. При этом состав семьи не учитывается. В настоящее время, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми, отмечается в документе.

До этого депутаты Государственной думы в ходе третьего, окончательного чтения приняли закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших ветеранов. Помимо этого, закон предусматривает, что данные жилые помещения будут передаваться тем гражданам, которые встали на учет как нуждающиеся до 1 января 2005 года.

Также стало известно, что в Госдуме готовят поправки о непубликовании деклараций о доходах участников спецоперации.

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