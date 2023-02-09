Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров ответил Писториусу на слова о мире без Путина

Никита Худяков
В мире
Лавров ответил Писториусу на слова о мире без Путина
Фото: МИД РФ

Министру обороны Германии Борису Писториусу, прежде чем рассуждать о том, без кого «мир был бы лучше», стоит вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику страны и ее коллег по ЕС. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из Евросоюза и, собственно, посмотреть на внутригерманскую политику, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия уже слышала множество «хамских заявлений» от политиков из Германии. Судя по количеству поставляемого оружия на Украину, мир для Запада был бы лучше без России, добавил министр.

Заявления, схожие с тем, что сделал Писториус, с «германской земли уже как минимум однажды в истории звучали» — все помнят, как это закончилось, цитирует Лаврова ТАСС.

О своем отношении к президенту России Владимиру Путину Писториус высказался 7 февраля в рамках визита в Киев.

7 февраля Лавров заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира, в котором Африка стоит намного ниже Европы.

Сергей Лавров Владимир Путин Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте