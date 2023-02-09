Лавров ответил Писториусу на слова о мире без Путина

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Министру обороны Германии Борису Писториусу, прежде чем рассуждать о том, без кого «мир был бы лучше», стоит вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику страны и ее коллег по ЕС. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из Евросоюза и, собственно, посмотреть на внутригерманскую политику, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия уже слышала множество «хамских заявлений» от политиков из Германии. Судя по количеству поставляемого оружия на Украину, мир для Запада был бы лучше без России, добавил министр.

Заявления, схожие с тем, что сделал Писториус, с «германской земли уже как минимум однажды в истории звучали» — все помнят, как это закончилось, цитирует Лаврова ТАСС.

О своем отношении к президенту России Владимиру Путину Писториус высказался 7 февраля в рамках визита в Киев.

7 февраля Лавров заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира, в котором Африка стоит намного ниже Европы.