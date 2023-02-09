СК задержал рабочих, которые меняли оборудование во взорвавшейся многоэтажке в Новосибирске

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

СК задержал 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которые меняли оборудование во взорвавшейся многоэтажке в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в среду, 9 февраля.

По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено по факту взрыва газа в одной из квартир жилого дома № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате хлопка произошло частичное обрушение подъезда. На данный момент известно о пяти погибших. В больнице находятся еще девять пострадавших.

Жителей дома эвакуировали из здания. Восстанавливать строение не планируют, гражданам будет предоставлено другое жилье.