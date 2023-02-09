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Ученый Иванов оценил вероятность землетрясения в Нижегородской области

Ирина Игнатенко
Общество
Ученый Иванов оценил вероятность землетрясения в Нижегородской области
Фото: shutterstock

Вероятность извержения вулкана и землетрясения очень мала, но не исключена в Нижегородской области. Об этом NewsNN рассказал доцент кафедры экологии и природопользования ННГАСУ Александр Иванов.

Эксперт напомнил, что в 80 километрах севернее Нижнего Новгорода находится Пучеж-Катунский кратер. Он образовался во времена Юрского периода, около 190 миллионов лет назад. В этом время на этой территории произошло извержение вулкана, которое имело серьезные последствия.

Для исследования горных пород на месте кратера в 1980-х годах пробурили Воротиловскую скважину глубиной около пяти километров. Но даже это не помогло ученым прийти к единому мнению, что же произошло много миллионов лет назад.

Александр Иванов отметил, что эти события на территории Нижегородской области происходили очень давно. Вероятность того, что геологическая активность может проявиться вновь, крайне мала.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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