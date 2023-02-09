Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Rheinmetall объявил о готовности построить на Украине завод по производству танков

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Rheinmetall объявил о готовности построить на Украине завод по производству танков
Фото: Rheinmetall Defence / CC BY-SA 4.0

Германский оборонный концерн Rheinmetall готов построить на Украине завод по производству новейших немецких танков Panther, которые должны будут прийти на смену Leopard 2 в Германии. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил глава компании Армин Паппергер.

— Не нужно заблуждаться, Украина и впредь будет испытывать потребность в защите. В этой связи мы готовы построить завод по производству Panther также на Украине, — заявил он.

Однако условием для этого, уточнил Паппергер, является прекращение украинского конфликта и налаживание экспорта, передает газета Handelsblatt.

До этого издание Politico опубликовало статью, где сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Украине в связи с опасениями о возможном назревании конфликта с Россией.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. Германия до сих пор не усвоила урок после битвы под Сталинградом, считает он.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это — желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

Украина Германия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте