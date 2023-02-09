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В Новосибирской области 10 февраля объявили днем траура

Евгений Белоусов
Происшествия
В Новосибирской области 10 февраля объявили днем траура
Фото: СУ СК по Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей при обрушении части дома в Новосибирске.

— Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого, — написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания.

Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Рухнувшее здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых, которые занимались обслуживанием газовых плит в доме, задержали.

Юрист и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», кто в таких случаях несет ответственность за случившееся и какие компенсации могут получить пострадавшие или родственники жертв.

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