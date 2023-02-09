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Константин Фурсов стал врио гендиректора Политехнического музея

Евгений Белоусов
Город
Константин Фурсов стал врио гендиректора Политехнического музея
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Новая площадь, 3/4 Карта всех событий

Временно исполняющим обязанности генерального директора Политехнического музея назначен Константин Фурсов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Минкульта.

— Константин Фурсов — кандидат социологических наук, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах. С 2021 года занимал должность заместителя генерального директора по науке и образованию Политехнического музея, — говорится в сообщении.

Возглавлявшая музей с 2020 года Елена Проничева была назначена гендиректором Третьяковской галереи, говорится на сайте Минкульта.

В связи с завершением срока трудового контракта Зельфира Трегулова покинула должность генерального директора культурного учреждения. Она возглавляла музей на протяжении восьми лет — с 2015 года.

В Минкульте уточнили, что Проничевой предстоит продолжить работу по развитию учреждения и его филиалов, в частности, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.

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