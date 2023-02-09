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Приметы и советы

Глава офиса Зеленского Ермак отредактировал пост о скорых поставках истребителей

Евгений Жуков
В мире
Глава офиса Зеленского Ермак отредактировал пост о скорых поставках истребителей
Фото: Unsplash

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отредактировал сообщение в своем Telegram-канале о поставках Киеву дальнобойного вооружения и истребителей. В четверг, 9 февраля, днем он написал, что этот вопрос уже решен, а также пообещал в ближайшее время рассказать подробности.

— Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен, — опубликовал политик исправленный вариант.

Несмотря на это Ермак оставил ту часть публикации, где обещал рассказать о деталях договоренности, передает РИА Новости.

Накануне газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителя правительства, заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по вопросу поставок истребителей украинской стороне.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что странам Запада следует «переступить красную линию» и реализовать поставку истребителей и дальнобойных ракет Украине.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение специальной военной операции на Украине. По его мнению, страны Североатлантического альянса и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России.

Украина Оружие Истребители
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