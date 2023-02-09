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Президент ЮАР объявил в стране «режим национального бедствия» из-за энергокризиса

Егор Провоторов
В мире
Президент ЮАР объявил в стране «режим национального бедствия» из-за энергокризиса
Фото: shutterstock

Режим национального бедствия из-за затяжных веерных отключений электричества вводится в Южноафриканской Республике (ЮАР). Об этом в четверг, 9 февраля, объявил президент страны Сирил Рамапоса, выступая с ежегодным обращением к нации о положении дел в республике на совместном заседании обеих палат парламента.

По его словам, власти ЮАР обязаны отреагировать на энергетический кризис и его последствия. Восстановление энергетической безопасности является наивысшим приоритетом в деятельности кабмина.

Рамапоса отметил, что чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. Кризис, по его словам, представляет собой экзистенциальную угрозу экономике ЮАР и «ее социальным структурам». Режим национального бедствия позволяет правительству оказывать экстренную помощь бизнесу и гражданам, которые пострадали от нехватки электричества.

— Власти работают над тем, чтобы сначала сократить длительность веерных отключений, а затем положить им конец, — подчеркнул глава государства, заявив, что эта задача должна быть решена в течение года.

С марта прошлого года в ЮАР происходят затяжные веерные отключения электричества — жители страны лишены его до 12 часов в сутки. Причина создавшегося положения — стареющее оборудование работающих на угле теплоэлектростанций и проблемы с обслуживанием имеющихся мощностей, пишет ТАСС.

В середине ноября руководство ЮАР заявило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N2 у домашних птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения животных.

ЮАР Энергетика кризис
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