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Разрыв дипломатических отношений с Польшей или понижение их уровня может произойти лишь по инициативе Варшавы, Министерство иностранных дел России исходит из того, что каналы общения обязаны оставаться открытыми даже в кризисные времена. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.

Глава дипмиссии РФ в Варшаве в интервью «Российской газете» также добавил, что несмотря на сложную политическую обстановку, в Польше остаются десятки тысяч россиян, которые нуждаются в консульском обслуживании. По словам Андреева, каналы для диалога с властями европейской страны сохраняются, хотя объем контактов «сведен к минимуму».

В минувший четверг, 9 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение России является смыслом существования Варшавы. По его словам, Польша нужна Западу только для уничтожения России.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. По его мнению, главная цель Североатлантического альянса — вести войну чужими руками.