Украинская семья Галины Хатчинс подала на Алека Болдуина в суд

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Украинская семья голливудского оператора Галины Хатчинс подала в суд на актера Алека Болдуина, которого обвиняют в непредумышленном убийстве женщины в ходе съемок фильма в США, сообщает телеканал CBC.

Адвокат Глория Оллред в четверг, 9 февраля, объявила, что против Болдуина подан гражданский иск от имени матери женщины Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и младшей сестры Светланы Земко, пишет РИА Новости.

Родители и сестра Галины Хатчинс проживают на Украине. По словам адвоката, отношениям всех клиентов нанесен ущерб, они не смогут наслаждаться жизнью так же, как до гибели женщины, а Алек Болдуин «даже не обратился к ним с извинениями». Оллред отметила, что гражданская тяжба будет продолжена независимо от исхода уголовного дела.

В начале февраля артисту было предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс со стороны прокуратуры штата Нью-Мексико. В октябре прошлого года Болдуин и муж погибшей женщины Мэтью Хатчинс, объявили о заключении мирового соглашения по делу, связанному со стрельбой. По словам адвоката, это урегулирование не представляло интересов других членов семьи.