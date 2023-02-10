Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Сирию после землетрясения

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился на территорию Сирии для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Об этом он сообщил на своем аккаунте в Twitter в четверг, 9 февраля.

— Нахожусь на пути в Сирию, где ВОЗ оказывает основные медицинские услуги [гражданам] в районах, пострадавших от недавнего землетрясения, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, — написал гендиректор Всемирной организации.

Накануне появилась информация, что администрация Соединенных Штатов намерена выделить 85 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи после серии землетрясений в Турции и Сирии.

Красный Крест оценивает количество погибших при землетрясении в Сирии в 1,5 тысяч человек. Однако даже эта цифра будет только увеличиваться.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник, 6 февраля, в провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 регионах страны и соседних государствах, включая Сирию. По последней информации, в Турции погибли более 17 тысяч человек, пострадали свыше 70 тысяч.