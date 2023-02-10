Макрон исключил поставки истребителей на Украину в ближайшие недели

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Истребители ни при каких обстоятельствах не будут поставлены украинской стороне в ближайшие несколько недель, сейчас это не является приоритетом. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на брифинге по итогам саммита ЕС, главной темой которого стал визит украинского президента Владимира Зеленского.

Поставки истребителей не являются приоритетом, поскольку сейчас это не то, что необходимо украинской армии, подчеркнул глава Пятой республики. Поэтому «ни при каких обстоятельствах» истребители не могут быть поставлены Киеву в ближайшие недели, пишет ТАСС, ссылаясь на слова Макрона.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок на Украину дальнобойного вооружения и истребителей уже решен.

До этого один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей для ВСУ. В Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству.

Газета Wall Street Journal заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по поводу поставок истребителей Киеву.