Глава Минобороны Нидерландов заявила, что Украина запросила у страны истребители F-16

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Украинское руководство приняло решение подать заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16. Об этом сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

— Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить, — сказала она.

Министр добавила, что этот вопрос Нидерландам необходимо обсудить с западными союзниками. Амстердаму сначала также необходимо всерьез оценить возможные последствия такого решения, цитирует ее NOS.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что истребители ни при каких обстоятельствах не будут поставлены украинской стороне в ближайшие несколько недель. Поставки истребителей не являются приоритетом, поскольку сейчас это не то, что необходимо украинской армии.

До этого один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей для ВСУ. В Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских самолетов и любых других никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.