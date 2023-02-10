Автоэксперт Ломанов объяснил, почему на российских дорогах мало электромобилей

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Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил, почему в России пока не пользуются популярностью электромобили.

Эксперт пояснил, что у электромобилей ограниченный пробег на одной зарядке, а зарядных станций в России очень мало.

— Это самая основная проблема в данной инфраструктуре. Если будут развиваться программы по их увеличению, то и производство электромобилей будет оправдано, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

В настоящее время, по словам Ломанова, частному покупателю невыгодно держать электрический автомобиль. Потому что, если гражданин запланирует дальнюю поездку, то у него возникнут проблемы с зарядкой.

Ранее сообщалось, что на Дальний Восток ввезли рекордное количество автомобилей из Японии и Южной Кореи, передает ОТР. По данным таможни, в 2022 году границу пересекли 203 тысячи машин, это в два раза больше, чем в 2020 году.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.