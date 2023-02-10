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Санду выдвинула кандидатом в премьеры Молдавии секретаря Совбеза Речана

Никита Худяков
В мире
Санду выдвинула кандидатом в премьеры Молдавии секретаря Совбеза Речана
Фото: flickr/45198836@N04

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом на пост премьер-министра секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана.

— Кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Дорин Речан, — сказала Санду на брифинге после консультации с лидерами парламентских фракций.

Согласно закону, в течение двух недель кандидат должен представить на утверждение парламенту программу и состав нового кабинета, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила о своем уходе с поста главы правительства. В заседании приняли участие все члены парламентской фракции партии «Действие и солидарность».

По словам Гаврилицы, правительство страны пользовалось поддержкой международных компаний, но не получило ее со стороны населения. Согласно Конституции Молдавии, уход с поста главы правительства означает отставку всего кабинета министров страны.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины.

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