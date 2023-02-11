Вучич считает, что Сербия не должна отказываться от русской культуры

Фото: МИД РФ

Сербия не должна отказываться от русского культурного наследия в театре, литературе и музыке. Об этом заявил в пятницу, 10 февраля, президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Prva.

По словам сербского лидера, большая часть инвестиций в республику идет с Запада и она находится «на европейском пути». При этом политик заявил, что очень глупо следовать мнениям тех, кто говорит, что Белград должен прекратить подобную политику. Эти люди, по его мнению, «не понимают, что такое жизнь».

— Так же, как и те, которые говорят: порвите все связи с Россией, давайте уберем из театров Чехова и Достоевского, давайте дети не будут учить Пушкина в школе, чтобы не было Чайковского в опере. Люди, это не может быть Сербия, потому что мы должны заботиться о душе нашего народа, — заявил Вучич в интервью Prva.

В начале февраля сербский лидер заявил, что Белград остался без союзников на Западе, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать американские санкции против России.