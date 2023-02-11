Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вучич считает, что Сербия не должна отказываться от русской культуры

Егор Провоторов
В мире
Вучич считает, что Сербия не должна отказываться от русской культуры
Фото: МИД РФ

Сербия не должна отказываться от русского культурного наследия в театре, литературе и музыке. Об этом заявил в пятницу, 10 февраля, президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Prva.

По словам сербского лидера, большая часть инвестиций в республику идет с Запада и она находится «на европейском пути». При этом политик заявил, что очень глупо следовать мнениям тех, кто говорит, что Белград должен прекратить подобную политику. Эти люди, по его мнению, «не понимают, что такое жизнь».

— Так же, как и те, которые говорят: порвите все связи с Россией, давайте уберем из театров Чехова и Достоевского, давайте дети не будут учить Пушкина в школе, чтобы не было Чайковского в опере. Люди, это не может быть Сербия, потому что мы должны заботиться о душе нашего народа, — заявил Вучич в интервью Prva.

В начале февраля сербский лидер заявил, что Белград остался без союзников на Западе, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать американские санкции против России.

Культура Александр Вучич Россия Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте