Посол Антонов оценил вероятное возвращение Сил спецопераций США на Украину

Фото: Пресс-служба Госдумы

Администрация Соединенных Штатов пошла бы на неприкрытое участие своих регулярных войск в конфликте на Украине, если бы решила возобновить деятельность Сил спецопераций США в этой стране. Об этом заявил в субботу, 11 февраля, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он прокомментировал появившуюся в американской прессе информацию о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. По его словам, сейчас речь идет о журналистском расследовании, которое опирается на анонимные источники, а официальных сведений на этот счет пока нет.

— В то же время разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны. Они в очередной раз подтверждают, что здесь одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски, — подчеркнул глава дипмиссии, слова которого приводит канал посольства в Telegram.

В том случае, если Вашингтон примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на Украине, это станет «неприкрытым участием» регулярной армии США в конфликте, заключил Антонов.

До этого Анатолий Антонов заявил, что планы западных стран нанести поражение России провалились.