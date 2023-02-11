Питбуль напал на девятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге

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Девятилетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения питбуля в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу и области.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении хозяина собаки. По прибытии на место происшествия полицейскими было установлено, что 51-летний хозяин питбуля выгуливал своего питомца без намордника и поводка.

Инцидент произошел 10 февраля во дворе дома № 29 на улице Пионерстроя. В настоящее время профильными специалистами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

До этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что россиянам следует запретить заводить опасных бойцовских собак без специального разрешения.

3 февраля сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино собака напала на двух малолетних детей. По предварительным данным, хозяин собаки не удержал поводок, и животное напало на двух гуляющих детей.