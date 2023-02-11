Белгородский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле города Шебекино

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повторном обстреле, осуществленном с помощью реактивной системы залпового огня «Град», города Шебекино. Об этом он сообщил в субботу, 11 февраля.

— Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что сотрудники оперативных служб в настоящее время находятся на месте происшествия и занимаются устранением последствия обстрела. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в этот же день в Шебекине из-за обстрела пострадали трое мужчин. Специалисты скорой медицинской помощи доставили их в больницу. Состояние раненых оценивалось на тот момент, как легкое и средней степени тяжести. Гладков также рассказал о повреждениях трех автомобилей.

До этого в Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту.