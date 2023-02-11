Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 21 848 человек

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В результате землетрясения в Турции число погибших возросло до 21 848 человек, пострадало — 80 104. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Шанлыурфа.

— Число погибших составило 21 848. 80 104 человека пострадали, — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Землетрясение в Турции стало вторым по разрушительности в современной истории страны. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибли 17 480 граждан, а пострадал 23 781 человек. Первым остается природный катаклизм 1939 года, унесший жизни 32 тысяч человек.

По словам главы департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара, сила землетрясения с точки зрения мощности была равна взрыву 500 атомных бомб. Место катастрофы «трясло» в течение примерно двух минут.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «ВМ», могут ли турецкие катаклизмы повлиять на местоположение Крыма. По его эксперта, землетрясение произошло далеко от границы с полуостровом.