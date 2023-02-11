Массовое отключение электроэнергии и водоснабжения произошло в Астрахани

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В связи с аварийным отключением электроэнергии в левобережной части Астрахани произошла приостановка подачи холодной воды, специалисты занимаются восстановлением систем. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в субботу 11 февраля.

— По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена, — говорится в сообщении.

Произошедшая авария привела к нарушению работы очистных сооружений водозабора и снижению давления на водопроводных сетях. Проблема затронула Кировский, Советский и Ленинский районы Астрахани. Энергетики не уточняют причину отключений, передает ТАСС.

9 января сообщалось, что в подмосковном Чехове следователи устанавливали обстоятельства и причины отключения электроэнергии, которое привело к отсутствию отопления в 300 домах. Сотрудники СК оперативно выехали на место и провели осмотры.