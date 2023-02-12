«Будете гореть в аду»: Молочников раскритиковал снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника»

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Режиссер Александр Молочников, который сейчас живет в США, раскритиковал в своих социальных сетях снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой с репертуара театра «Современник».

— Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Но за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков? Вы будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко, — написал он, передает издание Starhit.

8 февраля сообщалось, что московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием 84-летней Лии Ахеджаковой, показ которого был запланирован в феврале и марте 2023 года. На официальном сайте театра появилось сообщение, в котором говорится, что спектакль «Игра в джин», назначенный на 13 и 28 февраля, а также на 29 марта, не состоится.

В октябре 2021 года СМИ сообщили, что народную артистку России вызвали в Следственный комитет в рамках проверки спектакля «Первый хлеб». С жалобами в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию обратилась общественная организация «Офицеры России». В частности, ее представители указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.