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Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению ВТС

Евгений Белоусов
В мире
Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению ВТС
Фото: пресс-служба Совфеда

Россия и Саудовская Аравия начали работу по расширению военно-технического сотрудничества. Об этом в воскресенье 12 февраля, российский посол в Эр-Рияде Сергей Козлов.

— Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, — заявил он.

По словам дипломата, правительство королевства стремится найти новых союзников из-за угроз со стороны Соединенных Штатов, которые обещали пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравии, в том числе в военном аспекте, передает РИА Новости.

Недавно профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский заявил, что Саудовская Аравия не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от доллара при торговле нефтью, так как все расчеты за ресурс сегодня происходят именно в этой валюте.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия, оказавшись под западными санкциями, доказывает миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужны доллары или дружба Америки.

Армия Россия Саудовская Аравия
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