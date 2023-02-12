Лавров: В США уже признали причастность к подрывам «Северных потоков»

Фото: МИД РФ

Официальные лица США, по сути, уже признают, что к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастен Вашингтон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 12 февраля.

— По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят, — сказал он.

По словам министра, подобное решение Белого дома было вызвано желанием разрушить образовавшееся единство российских энергоресурсов и немецких технологий. Если бы подрыв не был осуществлен, то монопольное положение США осталось в шатком состоянии, передает РИА Новости.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем ее активировали норвежцы.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».