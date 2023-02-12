Более 250 тысяч человек призвали Шольца инициировать переговоры Украины и России

Фото: bundeskanzler.de

Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину, а также инициировать переговоры Киева и Москвы. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщается на портале Сhange.org.

— Мы призываем канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас! Он должен возглавить сильный альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне. Сейчас! Потому что каждый потерянный день стоит еще до 1000 человеческих жизней — и приближает нас к третьей мировой войне, — говорится в петиции.

С инициативой сбора подписей выступили политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт и основательница журнала Emma Алиса Шварцер. Их петиция была опубликована 10 февраля. При достижении отметки в 300 тысяч подписей она станет одной из самых подписываемых на платформе.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что при помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на Евросоюз.