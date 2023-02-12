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Риттер спрогнозировал усиление России после конфликта на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Риттер спрогнозировал усиление России после конфликта на Украине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия после завершения конфликта на Украине станет одной из сильнейших стран мира. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории, — сказал он интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По мнению военного, страны Запада совершили крупную ошибку, когда решили вступить в конфликт против России. Из-за этого Кремль получил возможность устранить неопределенность в сфере международной безопасности, которая наблюдалась с 1990-х годов, резюмировал Риттер.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможная поставка истребителей Украине воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что стагнация на Украине неизбежна, так как основные потери оппонента «произойдут на Донецком направлении».

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