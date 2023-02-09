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Приметы и советы

Песков заявил, что в Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией

Никита Худяков
Общество
Песков заявил, что в Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией
Фото: администрация президента РФ

Возможная поставка истребителей Украине воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы это воспринимаем, собственно, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи, — цитирует Пескова РИА Новости.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителя правительства, заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по поводу поставок истребителей Украине.

При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсуждал с Зеленским потенциальную возможность предоставления Киеву истребителей. Он добавил, что в настоящее время никакая тема не находится «вне повестки».

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.

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