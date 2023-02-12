Движение транспорта по 1-му Красногвардейскому проезду восстановили после пожара

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москва, 1-й Красногвардейский проезд Карта всех событий

Движение транспорта по участку 1-го Красногвардейского проезда восстановили после пожара в строящейся башне международного делового центра «Москва Сити». Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Пожар в одной из строящихся башен международного делового центра «Москва Сити» произошел вечером 12 февраля. Для безопасности горожан движение по 1-му Красногвардейскому проезду было временно перекрыто. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Позже МЧС России продемонстрировало кадры ликвидации пожара. По информации министерства, площадь огня достигла 100 квадратных метров.

Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего. Вскоре спасатели ликвидировали пожар в строящейся башне международного делового центра «Москва Сити».