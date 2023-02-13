Проекты правительства Москвы получили награды на международной выставке инноваций

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Два проекта столичного Аналитического центра получили награды Международной выставки интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEx–2023 в Бангкоке. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Разработки Аналитического центра Москвы вызвали большой интерес у представителей международных делегаций. Большинство вопросов зарубежных экспертов касалось применяемых в наших проектах технологий, таких как искусственный интеллект, и возможности их масштабирования на большие массивы данных, — сказал заместитель генерального директора Аналитического центра Айрат Гиниятуллин.

Так, в номинациях отличились сервисы «Автоматизированное рабочее место эксперта, проводящего проверку достоверности начальной максимальной цены контракта» и «Реестр регулируемой инфраструктуры города Москвы». Они получил золотую и серебряную медали соответственно.

— Сервис по проверке НМЦК позволяет находить информацию о текущих ценах на товары, работы, услуги в открытых источниках: на сайте государственных закупок и крупных маркетплейсах, а также автоматизировать поиск цен в интернете с использованием распространенных поисковых систем, — отметила Багреева.

Второй же сервис позволяет рассчитывать цифровые модели потребления услуг на перспективу. В его основе лежат данные о потребителях коммунальных услуг, имуществе, оборудовании и земельных участках. Благодаря этому его пользователи могут спланировать масштабные проекты развития города максимально точно.

До этого Багреева сообщила, что в 2022 году работающие в столице иностранные граждане перечислили в бюджет города почти 32 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц.

По ее словам, единственной организацией, в которой иностранцы могут легально получить трудовой патент для работы, является Многофункциональный миграционный центр.