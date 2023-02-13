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В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов

Лейла Алиева
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В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В московских аэропортах задержано и отменено в общей сложности 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в понедельник, 13 февраля.

Так, на 9:00 по московскому времени четыре рейса задержали в аэропорту Шереметьево. Во Внукове задержано пять рейсов и отменено четыре.

В аэропорту Домодедово задержали семь рейсов и три отменили, отмечается на сайте «Яндекс.Расписания».

Авиакомпания «Победа» с 3 июня 2023 года запустит прямое авиасообщение из московского аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум. Продажа билетов на это направление на данный момент открыта. В «Победе» также отметили, что с 1 сентября рейсы по указанному маршруту будут выполняться на ежедневной основе.

В свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что введенные западными государствами антироссийские санкции в отношении отечественной авиации направлены на ее полное уничтожение, но руководство страны не допустит этого. Помимо этого, Нерадько добавил, что Россия продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран.

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